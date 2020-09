Tour de France: Kämna battezza le Alpi e vince a Villard-de-Lans, Roglic sempre maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Nella 16esima tappa del Tour de France (partenza a La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans) s’impone Lennard Kämna. Il tedesco della Bora-Hansgrohe si trova nella decisiva fuga della prima ora, che si spacca sulla salita di Montée de Saint-Nizier. Richard Carapaz (Ineos) prova a fare il vuoto: solo Kämna gli resiste e poi contrattacca al GPM e stacca l’ecuadoriano, percorrendo in solitaria gli ultimi 20 chilometri. Resta in maglia gialla Primoz Roglic.

La prima giornata sulle Alpi francesi vede Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) primo in solitaria sul traguardo di Villard de lAns. Il tedesco precede all’arrivo Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), grande battuto di giornata. Completa il podio Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ). La tappa che inaugura l’ultima settimana della Grande Boucle parte da La Tour du Pin ed è caratterizzata da una grande fuga partita da lontano: fin dalle prime battute, si portano davanti in 18 unità, tra cui Richard Carapaz, Lennard Kämna, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) e gli italiani Alberto Bettiol (EF Education First), Daniel Oss (Bora-Hangrohe) e Matteo Trentin (CCC Team). Alle loro spalle, un drappello di cinque inseguitori, che li riacciuffa ai meno 60 chilometri dall’arrivo. Più attardato il gruppo maglia gialla, con ovviamente il leader della generale, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che a fine giornata rimane in vetta alla graduatoria.

Per tutti i corridori, da affrontare 164 chilometri con ben cinque Gpm: si tratta del Cote de Virieu, del Col de Porte, della Cote de Revel e della salita più dura di giornata, la Montée de Saint Nizier (prima categoria, 11 chilometri al 6.5%). Una volta in vetta non si scende, ma si prosegue su di un tratto di pianura di 16 chilometri per arrivare al muretto finale di Villard de lAns di 2.2 chilometri al 6.5%. A giocarsi la frazione sono i battistrada: il gruppo maglia gialla lascia fare e la fuga ha oltre 13 minuti di vantaggio ai piedi della Montée de Saint Nizier. Sulla penultima ascesa davanti rimangono in quattro: Alaphilippe, Kämna, Carapaz e Reichenbach (Groupama-FDJ), poi il vincitore del Giro 2019 fa il ritmo e alla sua ruota rimane solo l’alfiere della Bora-Hansgrohe, che attacca a sua volta prima del Gpm e stacca l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers. Il tedesco apre il gas, guadagna nei 16 chilometri pianeggianti, aumenta il vantaggio sullo strappo finale e alza le braccia al traguardo. Kämna, classe 1996, conquista la prima vittoria di tappa in carriera al Tour de France.