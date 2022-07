Tour de France: Jakobsen si prende la volata di Nyborg, Van Aert in giallo

2.A TAPPA

In Danimarca vince l'olandese della Quick-Step Vinyl Team, il belga della Jumbo-Visma è il nuovo leader della generale grazie agli abbuoni: ora è a +1" su Lampaert e +8" su Pogacar

Fabio Jakobsen si aggiudica la seconda tappa del Tour de France 2022. L'olandese della Quick-Step Alpha Vinyl Team vince la volata della Roskilde-Nyborg anticipando Wout Van Aert: il belga della Jumbo-Visma, grazie ai 6" di abbuono per il secondo posto, si prende la Maglia Gialla con appena 1" di vantaggio sul connazionale Yves Lampaert, vincitore della frazione inaugurale, con Tadej Pogacar terzo della generale a +8". Jakobsen vince la seconda tappa, Van Aert maglia gialla





















La seconda tappa del Tour de France 2022 premia Fabio Jakobsen e Wout Van Aert: l'olandese della Quick-Step Alpha Vinyl Team sorride perché si prende in volata la Roskilde-Nyborg, mentre il belga della Jumbo-Visma è il nuovo leader della classifica generale.

In una tappa senza strappi e tutta in favore dei velocisti (202,5 km pianeggianti), succede tutto nel finale, dopo il ponte di Storebaelt, con i corridori compatti fino a 2 km dal traguardo. Proprio in quel momento, però, una caduta divide in due il gruppo: Pogacar evita in extremis di essere coinvolto, ma i tempi che vengono ugualmente neutralizzati essendo l'incidente avvenuto entro i 3 km dal traguardo. Questo, però, non ferma la volata conclusiva: ad imboccare l'ultima curva in discesa per primo è la maglia gialla Lampaert, ma proprio nei metri finali spunta Fabio Jakobsen, che trionfa in volata anticipando Wout Van Aert e Mads Pedersen della Trek-Segafredo.

E sono proprio gli abbuoni a far sorridere il belga della Jumbo-Visma: i 6" garantiti dal secondo posto, infatti, gli consentono di annullare i 5" accumulati dopo la cronometro individuale di Copenaghen. Wout Van Aert diventa così il nuovo proprietario della maglia gialla con appena un secondo di vantaggio su Yes Lampaert, connazionale della Quick-Step Alpha Vinyl Team. Al terzo posto della generale c'è invece il vincitore nel 2020 e nel 2021 Tadej Pogacar: lo sloveno dell'UAE Emirates è a soli 8" dalla leadership, con Filippo Ganna quarto a +11". Domenica, altro percorso pianeggiante: la Vejle-Sønderborg, tappa di 182 km che concluderà il viaggio della Grande Boucle in Danimarca prima del trasferimento in Francia di lunedì.