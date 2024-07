Tour de France: arrestato l'uomo del lancio di patatine contro Pogacar

© X

Era probabilmente piuttosto alticcio lo spettatore che ieri, al Tour de France, ha lanciato delle patatine fritte in faccia a Tadej Pogacar a due chilometri dal traguardo, per poi ripetere il gesto contro Jonas Vingegaard. Un gesto che è costato l'arresto immediato al suo autore perché, hanno riferito alcuni testimoni, la scena non è sfuggita ad un gendarme che si trovava nelle vicinanze ed è immediatamente intervenuto: "Lo ha spinto bruscamente fuori strada e un'auto della gendarmeria è arrivata dietro le transenne per portarlo via meno di cinque minuti dopo", hanno raccontato, secondo quanto riferisce Marca. Secondo Alexis, il testimone che ha deciso di raccontare l'accaduto, l'alcol potrebbe essere la ragione principale di questo atto sconsiderato "ma che non sembrava premeditato. Al passaggio dei corridori, i suoi amici sono rimasti sorpresi".