Tour de France: Alaphilippe trionfa nella terza tappa e si prende la maglia gialla

08/07/2019

Il Tour sbarca in Francia e non poteva che essere Julian Alaphilippe a celebrare il ritorno nell'Esagono. Il corridore della Deceuninck Quick-Step si prende tappa e maglia vincendo la terza frazione, la Binche-Épernay (in provincia di Reims), che percorre il nord del Paese dopo 10 km iniziali in Belgio. Non è un percorso per velocisti puri: sono molti gli strappi che possono mettere alle corde gli uomini-jet, infatti Caleb Ewan alza bandiera bianca quasi subito. Il gruppo della maglia gialla lascia strada a cinque fuggitivi (tra cui il belga Tim Wellens) per poi aumentare prepotentemente l'andatura dai -50 km. Wellens prova la fuga solitaria ma viene ripreso proprio da Alaphilippe, nel frattempo scattato ai -15 sulla Côte de Mutigny con una rasoiata fulminante. Il francese riprende con pochissime pedalate il battistrada belga e gli lascia l'ultimo GPM (ma prendendosi 5" di abbuono essendo transitato secondo, una delle novità di questa edizione). Azione portentosa quella di Alaphilippe, che continua a martellare anche in discesa e sul pavé dell'ultimo chilometro. Arriva a braccia alzate sul traguardo, confermando il suo magico 2019, che lo ha visto trionfare alla Milano-Sanremo, alle Strade Bianche e alla Freccia Vallone, oltre che in due tappe della Vuelta a San Juan e della Tirreno-Adriatico.



A 26" dal fenomeno della Deceuninck Quick-Step arriva il gruppo dei migliori, in cui ci sono Vincenzo Nibali, Egan Bernal e Geraint Thomas. Vince lo sprint degli inseguitori l'australiano Michael Matthews, che precede Jasper Stuyven, Greg van Avermaet e Peter Sagan. Crolla la maglia gialla Mike Teunissen, vincitore della prima tappa, staccatosi ai -25 km dai migliori. In classifica generale, Alaphilippe precede di 20" Wout van Aert (CCC Team) e di 25" la coppia Kruijswijk-Bennett, corridori della Jumbo-Visma. La tappa, contrassegnata da numerose cadute e forature, era la prima realmente insidiosa della corsa, con quattro Gran Premi della Montagna negli ultimi 42 km. La prossima (213,5 km da Reims a Nancy) sarà molto più adatta ai velocisti.