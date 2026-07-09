Volley, Nations League maschile: 14 azzurri per la week 3 in Giappone

09 Lug 2026 - 17:56
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La Nazionale maschile è pronta per l'ultima week di Volleyball Nations League 2026. Dopo l'ultima settimana di lavoro a Cavalese, durante la quale gli azzurri hanno anche disputato una gara amichevole con l'Argentina a Trento, l'Italia di De Giorgi è pronta a partire (domani 10 luglio dall'Aeroporto di Milano Malpensa) per Osaka (Giappone), dove dal 15 al 19 luglio disputerà l'ultimo atto della fase intercontinentale. Giannelli e compagni affronteranno, nell'ordine, Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8.30 italiane). L'Italia, attualmente sesta nella classifica generale con 5 vittorie e 16 punti, ritrova per questa tappa, oltre a capitan Giannelli, anche Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo.

I 14 azzurri per la week 3 di Osaka.
Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli.
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro.
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati.
Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta.
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso.

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