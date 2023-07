Tour de France, 3a tappa: Philipsen vince la volata, Adam Yates ancora in giallo

Tour de France

Il belga della Alpecin-Deceuninck trionfa nello sprint di Bayonne

© Getty Images Nella 3a tappa del Tour de France 2023, la Amorebieta-Etxano-Bayonne, trionfa Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck. Sul podio virtuale il tedesco Phil Bauhaus della Bahrain-Victorius e Caleb Ewan del Team Lotto Dstny. Gran lavoro di Mathieu van der Poel per lanciare la volata del compagno di squadra Philipsen. Adam Yates della Uae Emirates rimane in maglia Gialla.

Jasper Philipsen della Alpecine-Deceuninck trionfa in volata nella terza tappa del Tour de France 2023. Il belga precede Phil Bauhaus della Bahrain-Victorius e Caleb Ewan della Lotto Dstny. Pronti via e due corridori si staccano dal gruppo: Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in Maglia a Pois e Laurent Pichon (Arkéa-Samsic). I battistrada arrivano a 3’ di vantaggio, con il gruppo che rimane guardingo a controllare da lontano. Poco prima del traguardo volante attacca anche Victor Lafay (vincitore della seconda tappa), che guadagna poco più di un minuto sul gruppo e, transitando in terza posizione, mette in tasca punti importanti in ottica maglia verde. A poco meno di 80 km dal traguardo Powless si rialza, dopo tutti i Gpm/Traguardi volanti combattuti con il suo compagno di fuga Pichon. Il corridore dell’Arkea-Samsic rimane dunque da solo al comando, con due minuti scarsi di vantaggio sul gruppo. Dopo l’avvio di questo Tour nei Paesi Baschi, tutti i corridori entrano ufficialmente in Francia a poco più di 60 km dall’arrivo, con il gruppo che inizia a spingere per riprendere l’unico battistrada rimasto. Pichon viene accorpato a poco meno di 40 km dal termine, con le squadre che iniziano sempre più a lavorare per i velocisti. Nel finale grandissimo lavoro di Mathieu van der Poel, che lancia la volata di Philipsen chiudendo ogni possibilità a van Aert. Il belga della Alpecin-Deceuninck ringrazia e trionfa a Bayonne, precedendo Bauhaus ed Ewan. Rimane in maglia Gialla Adam Yates della Uae Emirates.