Tour de France, 18a tappa: capolavoro di Asgreen dalla fuga, Vingegaard resta in giallo

CICLISMO

Il danese della Soudal-QuickStep trionfa a sorpresa, tutto invariato in classifica generale

© Getty Images Nella 18a tappa del Tour de France 2023, da Moutiers a Bourg en Bresse, vince a sorpresa Kasper Asgreen. Il danese della Soudal-QuickStep precede al traguardo i due compagni di fuga: Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) e Jonas Abrahamsen (Uno-x Pro Cycling). Tutto invariato in ottica maglia gialla, con Vingegaard (Jumbo-Visma) che conserva la leadership con 7’35’’ di vantaggio su Pogacar (Uae Emirates), dopo il crollo di ieri dello sloveno.

La fuga ha la meglio nella 18a tappa del Tour de France 2023, da Moutiers a Bourg en Bresse. È Kasper Asgreen a transitare per primo al traguardo. Il danese della Soudal-QuickStep precede altri due fuggitivi: Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) e Jonas Abrahamsen (Uno-x Pro Cycling). Prime fasi di tappa piuttosto tranquille, con tre corridori che si staccano e tentano la fuga: Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) e Jonas Abrahamsen (Uno-x Pro Cycling Team). A questi, a circa 60 km dal termine, si unisce anche Pascal Eenkhorn, compagno di squadra di Campenaerts. I battistrada non riescono a prendere il largo in maniera significativa, con il gruppo che controlla tenendoli a circa 1’ di distacco.

A 20 km dal traguardo il plotone continua ad amministrare, con una quarantina di secondi di svantaggio. Il gruppo però fa male i conti, con i quattro davanti che spingono a tutta per conservare il gap di vantaggio. Gli uomini dell’Alpecin-Deceuninck lavorano per Philipsen, ma i fuggitivi riescono a rimanere al comando per una manciata di secondi. Nella mini-volata è proprio Asgreen ad andare a prendersi la tappa, anticipando Eenkhoorn e Abrahamsen. Tutto invariato naturalmente in ottica maglia gialla, con Vingegaard (Jumbo-Visma) che conserva la leadership con 7’35’’ di vantaggio su Pogacar (Uae Emirates), dopo il crollo dello sloveno nella 17a tappa.