Tour de France, 15a tappa: Poels trionfa sul Monte Bianco, Vingegaard ancora in giallo

15a tappa

L’olandese della Bahrain-Victorius stacca van Aert e si prende la vittoria, Vingegaard e Pogacar arrivano insieme

© Getty Images Vince Wout ma non è van Aert: nella 15a tappa del Tour de France, da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc, Wout Poels trionfa in solitaria dalla fuga. L’olandese della Bahrain-Victorius stacca van Aert (Jumbo-Visma) ai piedi della salita. Sul terzo gradino del podio virtuale Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Tutto invariato in ottica maglia gialla, con Vingegaard che risponde agli attacchi di Pogacar e resta leader.

Trionfa Wout Poels nella 15a tappa del Tour de France 2023. L’olandese della Bahrain-Victorius stacca l’altro Wout, van Aert (Jumbo-Visma) ai piedi della penultima salita. Terzo Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Nelle prime fasi della corsa sono addirittura 38 i corridori che si staccano: tra questi Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). L’azzurro prova a rosicchiare punti importanti in ottica maglia a pois (con il leader Powless che lo marca stretto), mentre il gruppo molla completamente i fuggitivi, lasciandoli andare ad oltre 9’. Sul Col de la Croix Fry il gruppetto dei 38 inizia a sgretolarsi, con i primi attacchi di Haller, Rui Costa e lo stesso Ciccone. Scorpacciata di punti per l’abruzzese, che transita davanti a tutti in cima al Croix Fry e balza in testa alla classifica scalatori. Verso i 40km dal termine arriva lo strappo di van Aert. Il belga della Jumbo-Visma si porta dietro Soler e Poels, con Giulio che rimane più attardato. Alle ultime due salite sono proprio loro tre a giocarsi la tappa. Wout Poels (Bahrain-Victorius) prende una trentina di secondi di vantaggio sull’altro Wout, che inizia a perdere sempre più terreno con l’aumentare della pendenza. Nessuno riesce più a riprendere l’olandese, che va a vincere in solitaria. Nelle retrovie, in ottica maglia gialla, Tadej Pogacar prova ad attaccare Vingegaard negli ultimi due km. Il danese risponde molto bene, sembrando anche più in forma rispetto allo sloveno. I due arrivano praticamente insieme al traguardo, rimandando tutto alla cronometro di martedì. Jonas rimane leader, sempre con 10’’ di vantaggio su Tadej.

