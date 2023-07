Tour de France, 13a tappa: vince Kwiatkowski, Pogacar guadagna su Vingegaard

La 13a tappa del Tour de France, con l'arrivo in salita sul Grand Colombier a sublimare una frazione dai due volti, premia ancora una volta un fuggitivo: Michał Kwiatkowski tiene il punto e ottiene una preziosa vittoria di tappa per l'Ineos-Grenadiers, battendo Van Gils (Lotto). Nuovo attacco di Tadej Pogacar, che grazie agli abbuoni guadagna 8" su Vingegaard: il danese resta in maglia gialla, ma ora ha solo nove secondi di vantaggio sul rivale.