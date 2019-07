Tour 2019: Sagan, simpatico siparietto con gli operai

04/07/2019

In attesa di deliziare i tifosi sulle strade del Tour de France, dove ha conquistato per 6 volte la maglia verde riservata al leader della classifica a punti, Peter Sagan si conferma anche campione di simpatia. Il ciclista slovacco del team Bora-Hansgrohe ha postato un video su Instagram nel quale lo si vede aiutare degli operai a completare un'impalcatura in vista della prima tappa della corsa francese. Tra lo sguardo stupito dei presenti, Sagan dimostra di saperci fare con il martello in mano.