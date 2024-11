Caso Toniolli: il padre presenta querela poche ore prima della chiusura del procedimento, tre indagati

La denuncia, sottoscritta dall'atleta della Top Girls Fassa Bortolo, ha consentito al sostituto procuratore di Treviso, Michele Permunian, di aprire un fascicolo con tre indagati: Giacomo Salvador, presidente di Cicloturistica Vittorio Veneto che aveva organizzato la gara, il direttore di gara Giulio De Nardi e il vice direttore Daniele Borsoi. Nel corso dell'indagine era caduta l'aggravante relativa al mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché la giovane è ciclista dilettante, tuttavia, come riportato da La Tribuna di Treviso, Toniolli potrebbe dover far conti con lesioni permanenti nonostante le condizioni cliniche siano ora stabili.