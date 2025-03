Tirreno-Adriatico, Jonathan Milan si impone in volata nella seconda tappa

Seconda piazza per Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) che ha anticipato il francese Paul Penhoët (Groupama-FDJ), mentre a completare l'ottima giornata per gli italiani ci ha pensato Simone Consonni (Lidl-Trek) che ha chiuso in quinta posizione dopo aver lanciato al meglio Milan. Conserva invece la maglia azzurra Filippo Ganna che guida la classifica generale con diciannove secondi di vantaggio su Milan e ventidue su Juan Ayuso (UAE Team Emirates).