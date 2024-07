Tadej Pogacar rinuncia alle Olimpiadi Estive e punta tutto sul Mondiale

CICLISMO

Il vincitore del Tour de France ha deciso di saltare l'appuntamento a cinque cerchi al via a Parigi il prossimo 26 luglio

© Getty Images Le voci sono rimbalzate per ore, tuttavia la conferma è arrivata soltanto nel tardo pomeriggio di lunedì 22 luglio: Tadej Pogacar non sarà al via delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Il vincitore del Tour de France ha deciso di rinunciare alla competizione a cinque cerchi dove difendeva il bronzo ottenuto a Tokyo 2020 giustificando un'eccessiva fatica legata alla Grande Boucle.

La conferma è arrivata dalla Federazione Ciclistica Slovena che ha annunciato la decisione di sostituirlo con il compagno di squadra Dominik Novak che sarà al via insieme a Luka Mezgec, Jan Tratnik e Matej Mohoric.

Vedi anche ciclismo Pogacar e Vingegaard dicono no alla Vuelta di Spagna: "Non possiamo aspettare che il giocattolo si rompa" Assente anche la compagna Urska Zigart, un'esclusione che aveva indispettito non poco Pogacar e che potrebbe aver portato il 26enne di Komenda a puntare tutto sul Mondiale dopo aver deciso di saltare anche la Vuelta di Spagna.