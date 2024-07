Pogacar e Vingegaard dicono no alla Vuelta di Spagna: "Non possiamo aspettare che il giocattolo si rompa"

CICLISMO

Lo sloveno dell'UAE Team Emirates si concentrerà sulle Olimpiadi e sul Mondiale, mentre il danese del Team Visma | Lease a Bike tornerà alla Classica di San Sebastian

© Getty Images In molti hanno sognato di rivedere il duello fra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sulle strade della Vuelta di Spagna, ma ciò non accadrà. A confermarlo sono stati i diretti interessati a poche ore dalla conclusione del Tour de France che ha visto lo sloveno dell'UAE Team Emirates dominare proprio davanti al danese del Team Visma | Lease a Bike.

Discorso simile anche per Vingegaard che è rientrato alla Grande Boucle dopo il brutto infortunio al Giro dei Paesi Baschi e ora guarda ai prossimi obiettivi per il finale di stagione: "Sfortunatamente, quest’anno non sarò al via della Vuelta a España. Ho altre priorità quest’anno, ma di sicuro ci tornerò in futuro - ha sottolineato lo scandinavo al canale danese TV2 -. Il piano è correre a San Sebastian tra tre settimane, e poi il Giro di Polonia subito dopo. Dopodiché, vedremo come andrà il tutto. Se tutto va bene, potrei fare altre gare, ma non aspettatevi di vedermi così spesso in autunno. Con tutto quello che ho passato, penso di aver bisogno di una bella e lunga pausa”.

