Ciclismo: lutto cittadino e tributo in piazza per Samuele Privitera

Il sindaco Antonio Fimmanò, del Comune di Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia, ha proclamato una giornata di lutto cittadino domani in memoria di Samuele Privitera, 19 anni, giovane promessa del ciclismo italiano morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi dopo una caduta in gara a Pontey durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara under 23. Alle 18, in piazza San Giovanni Battista nel centro del paese, si terrà anche un momento commemorativo organizzato dalla famiglia e durante il quale gli amici potranno ricordare il giovane atleta, destinato a raggiungere gli alti livelli dell'agonismo su due ruote. Il sindaco Fimmanò e la famiglia del ragazzo ricordano che non ci sarà alcuna funzione religiosa e ovviamente non sarà presente la salma di Samuele, ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.