Parigi-Nizza, Tim Merlier concede il bis nella seconda tappa

In volata non c'è stata storia con Tim Merlier che ha saputo uscire all'ultimo istante superando in rimonta i francesi Emilien Jeannière e Hugo Page. Il belga dell'Alpecin-Deceuninck ha così rafforzato la leadership in classifica generale con quattordici secondi di vantaggio su Arnaud Demare (Arkéa - B&B Hotels) e Jeannière.