Niente Liegi per Primoz Roglic: lo sloveno si concentrerà sul Tour de France

CICLISMO

Lo sloveno della Bora-Hansgrohe vorrebbe evitare di compromettere il primo ciclo di raduni in altura

Roglic, le ferite dopo la caduta al Giro dei Paesi Baschi



© instagram 1 di 3 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Gli effetti della terribile caduta che ha coinvolto Primoz Roglic al Giro dei Paesi Baschi si fanno ancora sentire. Benché sia stato più fortunato dei colleghi Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, il portacolori della Bora-Hansgrohe sta risentendo delle numerose abrasioni mostrate anche sui social e proprio per questo motivo avrebbe scelto di saltare le Classiche delle Ardenne per puntare tutto sul Tour de France, principale obiettivo stagionale.

Vedi anche ciclismo Giro dei Paesi Baschi, terribile caduta per Vingegaard: "Diverse costole rotte, ma è stabile" Secondo quanto riportato da HLN lo sloveno salterà il trittico composto da Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi per evitare di compromettere il primo ciclo di raduni in altura in vista della Grande Boucle. Al suo posto il team tedesco punterà con ogni probabilità sul russo Aleksander Vlasov che cercherà di ripetere gli ottimi piazzamenti realizzati alla Parigi-Nizza e al Giro della Catalogna.