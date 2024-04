Niente Giro d'Italia per Wout Van Aert: "Ho ancora dolore alle costole e non posso allenarmi come vorrei"

CICLISMO

Il fuoriclasse belga ha annunciato la decisione con un video pubblicato sui profili social della squadra

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM I dubbi sulla presenza di Wout Van Aert al Giro d'Italia erano molti dopo la caduta all'Attraverso le Fiandre, tuttavia si poteva nutrire qualche speranza di vederlo recuperato in tempo per la partenza di Venaria Reale. L'ufficialità è però arrivata poche ore fa direttamente dal Team Visma | Lease a Bike che ha pubblicato sui social un video del fuoriclasse belga. “Ho ancora dolore alle costole e non posso allenarmi come vorrei” ha spiegato Van Aert che verrà ora sostituito dal campione europeo Christophe Laporte.

Al Giro la squadra olandese dovrà schierare anche Koen Bouwman al posto di Wilco Kelderman, ancora fuori per una frattura alla clavicola rimediata alla Parigi-Nizza, mentre a capitanare la formazione sarà il giovane connazionale di Van Aert, Cian Uijtdebroeks. Tutto da capire il programma per il 29enne di Herentals che mantiene come grande obiettivo le Olimpiadi e che per prepararle virerà con ogni probabilità sul Tour de France seguendo il programma applicato nelle ultime stagioni e sostituendo eventualmente Jonas Vingegaard, ancora bloccato in ospedale dopo l'infortunio al Giro dei Paesi Baschi.