Inter, De Vrij: "Ottima impressione di Chivu, molto deciso. Ci siamo ricaricati"

Un torneo prestigioso per provare a lasciarsi alle spalle la delusione della Champions: "La finale di Monaco? Non ne abbiamo neanche parlato, ciò che è stato, è stato. Si è detto che è stata una bruttissima sconfitta, ma non dimentichiamo il percorso fatto anche se non abbiamo vinto trofei. Ci sono stati momenti positivi, vogliamo tornare a vincere. Questa è una competizione nuova, ci sono tanti giocatori che hanno giocato europei e mondiali e li conosciamo. Sarà importante iniziare bene il girone, poi ogni partita sarà da dentro o fuori".