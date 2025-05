Ciclismo, Nibali: "Battuto da dopati: era un fatto culturale, ma io non ci ho neanche mai pensato"

Nibali ha ammesso che l'utilizzo di doping da parte di alcuni suoi colleghi potrebbe avergli tolto parecchio in termini di risultati in carriera, come avvenne alla Liegi del 2012, quando fu battuto dal kazako Iglinskij (trovato positivo all'Epo nel 2014 e squalificato per due anni): "Non mi sono mai posto la domanda di quanto ho perso per colpa del doping, probabilmente tanto. Alla Vuelta (quella vinta nel 2010, ndr) me la giocai con tale spagnolo Mosquera, poi radiato. E se avesse vinto lui e non l’avessero scoperto?".