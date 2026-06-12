Dzeko a cuore aperto: "L'Italia è la mia seconda casa". E sulla partita di Zenica...

"Quando abbiamo giocato contro l'Italia avevo paura di Donnarumma. È un gigante". Inizia così il ricordo della serata del 31 marzo scorso, che si proietta subito sui tiri di rigore: "Al primo gol ho sentito il boato dei tifosi e ho pensato che volevo solo ascoltare loro, senza guardare i rigori. Poi l’Italia ha sbagliato. Il rumore era assordante. Quando ne hanno sbagliato un altro, lo stadio era una bolgia. Io continuavo a pregare e pregare". Il rigore decisivo segnato dal 21enne Esmir Bajraktarević è riassunto così: "Gigio ha sfiorato il pallone con un dito. C'è stato un attimo di silenzio. È stato il millisecondo più lungo della mia vita. E poi... Urla, razzi, fumo e fuochi d’artificio. La gente che saltava dappertutto. Ho guardato il cielo e poi ho urlato come non avevo mai fatto in vita mia. Eravamo tornati ai Mondiali."