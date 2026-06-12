Tocca a Canada e Usa, l'inaugurazione del Mondiale continua: il programma, gli orari, gli ospiti

J Balvin, Shakira e una Coppa del Mondo...gigante: lo spettacolo della Cerimonia d'Apertura del Mondiale 2026
© Getty Images | Shakira
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Dalla tradizione dall'Azteca l'inaugurazione dei Mondiali 2026 si sposta nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles: il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folkloristici locali e tantissima musica.
La "regina del Mondiale" Shakira, protagonista a Città del Messico, lascerà spazio a Toronto ad Alanis Morrisette e Michael Bublé. Ad affiancarli: Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince. Lo show del BMO Field sarà basato sulla affermazione dell'identità canadese, con protagonista la raffinata arte del mosaico locale, ma si collegherà in maniera organica agli altri due eventi di Messico e Usa per celebrare la multiculturalità tipica del paese del Nord America.
Nella City of Angels, infine, l'evento introduttivo si concluderà: luci della ribalta su Katy Perry accompagnata dal rapper Future, ma ci saranno anche Anitta, BlackPink, Rema e il ritorno di Tyla, già presente nello show di Città del Messico. Dopo la festa losangelina il Mondiale, che è già iniziato, entrerà nel vivo e ci si concentrerà solo sul calcio giocato.
© Getty Images | Shakira
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Toronto: inizio show alle 13.30 locali, 19.30 italiane.
Stadio: BMO Field
Ospiti: Alanis Morrisette e Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
Match: Canada-Bosnia Erzegovina, ore 15.00 locali, 21.00 italiane.
Los Angeles: inizio show alle ore 16.00 locali, 01.00 italiane.
Stadio: SoFi Stadium
Ospiti: Katy Perry e Future, Anitta, BlackPink, Rema, Tyla.
Match: Usa-Paraguay, ore 18.00 locali, 03.00 italiane