Mondiale 2026: sarà l'edizione più inquinante della storia

12 Giu 2026 - 10:43
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C’è un record che il Mondiale americano ha già battuto: sarà quello più inquinante della storia. Secondo la stima elaborata da Greenly, azienda specializzata in tecnologie climatiche, le emissioni saranno di circa 7,8 milioni di tonnellate di CO₂, ovvero circa 2,1 volte il totale ufficiale di Qatar 2022. La questione più importante riguarda la struttura di queste emissioni.

Durante la scorsa edizione dei Mondiali, il Qatar ha costruito 7 stadi da zero, generando enormi emissioni legate alle infrastrutture. Nel torneo partito ieri, si utilizzeranno stadi pre esistenti, quindi le infrastrutture rappresenteranno solo il 3% del totale. Al contrario, gli spostamenti degli spettatori costituiscono circa l’87% dell’impronta di carbonio complessiva, poiché per partecipare i tifosi si recano in tre paesi sparsi per tutto il Nord America, e le distanze medie percorse sono notevolmente superiori rispetto a quelle in Qatar.

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