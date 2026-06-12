Mondiale 2026: sarà l'edizione più inquinante della storia

C’è un record che il Mondiale americano ha già battuto: sarà quello più inquinante della storia. Secondo la stima elaborata da Greenly, azienda specializzata in tecnologie climatiche, le emissioni saranno di circa 7,8 milioni di tonnellate di CO₂, ovvero circa 2,1 volte il totale ufficiale di Qatar 2022. La questione più importante riguarda la struttura di queste emissioni.