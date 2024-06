Maxi caduta al Giro del Delfinato: la quinta tappa è stata annullata

© twitter

Ancora un maxi incidente nel ciclismo, ancora immagini che fanno venire i brividi e invitano a valutare attentamente la sicurezza di questo splendido sport. La quinta tappa del Giro del Delfinato è stata, come si dice in gergo, neutralizzata: non verrà conclusa e i corridori arriveranno al traguardo ma non ci sarà un vincitore e non verranno presi i tempi. La brutta caduta, che ha visto coinvolto quasi tutto il gruppone della tappa Amplepuis-Saint-Priest, è avvenuta a meno di 30 chilometri dall'arrivo, in un veloce tratto in pianura, a causa dell’asfalto bagnato. Tra di loro anche la maglia gialla Remco Evenepoel, lo sloveno Primoz Roglic e lo spagnolo Juan Ayuso. Tra i "sopravvissuti" alla caduta, i fuggitivi (Le Berre e Bayer) e pochi corridori del gruppo.