Kooij gioca a nascondino in volata e vince la 5a tappa della Parigi-Nizza, 7° Trentin

CICLISMO

© Getty Images Dal nulla compare ancora una volta Olav Kooij. L'olandese del Team Visma | Lease a Bike ha conquistato la quinta tappa della Parigi-Nizza bruciando allo sprint Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) bissando così il successo ottenuto nel corso della frazione inaugurale. L'atleta orange ha sfruttato nel migliore dei modi il lavoro delle altre squadre conservando le energie in salita e spuntando negli ultimi metri dalle retrovie in una gara che ha visto il settimo posto di Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).

Fuga da lontano per otto corridori, Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alexis Gougeard (Cofidis), Victor Campenaert, Pascal Eenkhoorn e Mathijs Paasschens (Lotto Dstiny), Mathias Norsgaard (Movistar Team), Sandy Dujardin e Pierre Latour (TotalEnergies) che sono riusciti a guadagnare di due minuti e mezzo superando le varie asperità in programma. Il gruppetto si è però pian piano sfaldato rimanendo soltanto in cinque e dovendosi arrendere di fronte al rientro del plotone in vista del primo passaggio sul traguardo finale.

Ultimi chilometri molto scoppiettante con Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe) e Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che hanno provato ad allungare venendo prontamente raggiunti da Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Santiago Buitrago (Bahrein-Victorius), intenti a fare la differenza in ottica classifica generale. L'assenza di un vero e proprio accordo ha impedito ai favoriti per la vittoria finale di riuscire a prendere il largo consentendo ai velocisti di rientrare e rimettere apposto la situazione. A prendere le redini della gara ci hanno provato gli uomini della Tudor Pro Cycling che hanno cercato di far uscire Matteo Trentin. Nell'ultimo chilometro è però avanzata la Lidl-Trek di Mads Pedersen che ha sfruttato il lavoro del compagno Jasper Stuyven, ma non è riuscito a finalizzare lasciando il successo a Koij.

Al comando della classifica rimane l'australiano Luke Plapp (Team Jayco-AlUla) che precede di tredici secondi il colombiano Santiago Buitrago e di ventisette l'americano Brandon McNulty in vista di una tappa particolarmente movimentata che potrebbe favorire una fuga da lontano.