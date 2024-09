Europei: l'Italia punta a conquistare il titolo con Jonathan Milan, assente Filippo Ganna nella cronometro

CICLISMO

Il velocista friulano potrà contare su una formazione a proprio sostegno con l'obiettivo di centrare l'oro continentale, mentre il fuoriclasse piemontese non è stato convocato dopo i problemi fisici riscontrati al Renewi Tour

© Getty Images Le due vittorie conquistare al Renewi Tour sono soltanto la ciliegina sulla torta per Jonathan Milan che, complice i tre successi al Giro d'Italia e gli altrettanti ottenuti al Giro di Germania, rappresenta uno dei velocisti più vincenti di questa stagione. Per questo motivo il commissario tecnico Daniele Bennati ha deciso di puntare su di lui per la corsa agli Europei di ciclismo, in programma nelle Fiandre dall’11 al 15 settembre.

Il percorso, che si sposa perfettamente agli sprinter, potrebbe favorire il 23enne di Buja che si troverà una squadra totalmente al proprio sostegno con Simone Consonni chiamato a lanciare una sua eventuale volata mentre Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Jacopo Mosca, Andrea Pasqualon e Matteo Trentin saranno chiamati a lavorare per portare a casa un titolo che in Italia manca dal 2021. "I favoriti indossano le maglie di Belgio e Olanda, ma noi possiamo sognare in grande vista la condizione di Jonathan e il bel gruppo che schieriamo" ha spiegato Bennati nel corso della presentazione andata in scena a Roma.

Il grande assente sarà invece Filippo Ganna che, dopo i problemi riscontrati al Renewi Tour, ha deciso di saltare la competizione continentale mettendo una serie ipoteca anche sulla sua presenza al Mondiale in programma a Zurigo. A rappresentare l'Italia nella cronometro saranno dunque Affini e Cattaneo a cui si aggiungeranno Vittoria Guazzini ed Elena Pirrone fra le donne. Proprio in chiave femminile grandi speranze sono riposte su Elisa Balsamo che, dopo aver vissuto un'Olimpiade non in perfette condizioni, cercherà di prendersi quella vittoria che le sfuggì per un soffio nel 2022.

La 26enne piemontese avrà al proprio fianco "gregarie di lusso" come le campionesse olimpiche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni che potrebbero inserirsi in caso di problemi per la velocista della Lidl-Trek. Insieme a loro vi saranno anche Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi e Gaia Masetti con una formazione che punta in alto e che soprattutto ha più carte da giocare. Oltre a ciò l'Italia punterà a conquistare medaglie anche nella staffetta mista dove Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Mirco Maestri proveranno a migliorare il secondo posto dello scorso anno.