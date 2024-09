Italian Bike Festival torna con la settima edizione: dal 13 al 15 settembre a Misano

settima edizione

Al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” oltre 600 brand, test bike gratuiti, gare, eventi collaterali e 17 talk d’approfondimento

© Ufficio Stampa Il prestigioso Misano World Circuit “Marco Simoncelli” si prepara all’evento bike più atteso in Italia e in Europa con la settima edizione dell’IBF-Italian Bike Festival, il salone internazionale di riferimento B2B e B2C dedicato alla bici e alla mobilità slow e sostenibile. Il taglio del nastro inaugurale è in programma venerdì 13 settembre alle 12 sulla terrazza del Pit Building, con pre-apertura ai media e operatori del settore a partire dalle 9.

All’IBF-Italian Bike Festival, organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, sono attesi, oltre ai buyer ed operatori del settore, migliaia di appassionati di bici provenienti da moltissimi paesi d’Europa, oltre ai grandi nomi del ciclismo nazionale ed internazionale, tra gli altri, Fabio Aru, Mario Cipollini, Claudio Chiappucci, Filippo Ganna, Francesco Moser, Vincenzo Nibali.

Due le aree dedicate ai test bike per provare le novità delle aziende: “Yamaha Off Road Arena” (MTB, e-MTB, ciclocross e gravel) e “Campagnolo Road Circuit” (bici da corsa di ogni tipo, bici urban e tutti i mezzi per la mobilità dolce).

© Ufficio Stampa

A rinsaldare il legame sempre più forte tra mondo bike e promozione del territorio attraverso il cicloturismo ci saranno 17 incontri di approfondimento e networking nell’”Arena Talk Turismo”: a parlare di itinerari, ciclovie, tradizioni, territori e best practice saranno i rappresentanti delle diverse regioni e province italiane, tra le quali, oltre all’Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Da segnalare anche il ricchissimo palinsesto di gare de “La Gialla Cycling”, alla sua terza edizione, con molte novità: dalla possibilità di creare la propria squadra e concorrere alla premiazione come “squadra più numerosa” nei percorsi “La Gialla Strada” e “La Gialla Gravel”, alla pedalata aggregativa dedicata alle famiglie.

© Ufficio Stampa

Per gli amanti del vintage, sabato 14 settembre alle 14.30, i riflettori saranno tutti per la “La Carica delle Grazielle”, parata in sella alla mitica bici Graziella o ad una delle sue “cugine”, un’esperienza unica con premi per i look più originali. Non mancheranno le attività dedicate alle famiglie e ai piccoli “ciclisti in erba”. All’interno del MWC Square ci sarà la “Skills Pump Track”, una pista progettata per le BMX e le dirt bike, perfette per eseguire acrobazie aeree e per correre su piste sterrate; mentre nell’area “Kids Pump Track” i più piccoli attraverso l’utilizzo delle balance bike, le biciclette senza pedali, avranno l’opportunità di salire in sella e provare a pedalare. Ci sarà anche il Bike Park “al Campetto”, l’area speciale per i ciclisti di tutte le età e di tutti i livelli, con il salto con atterraggio su un airbag.

INFORMAZIONI UTILI PER I VISITATORI

Orari d’apertura al pubblico (ingresso consentito fino a 30 minuti prima della chiusura)

venerdì 13 settembre dalle 12 alle 19; sabato 14 settembre dalle 10 alle 19; domenica 15 settembre dalle 10 alle 18. L’accesso ad IBF-Italian Bike Festival è gratuito con registrazione obbligatoria sul sito IBF

Per raggiungere il Misano World Circuit:

in auto: prendere l’uscita autostradale per Cattolica

in treno: da Riccione proseguire con il collegamento per Misano Adriatico

in aereo: con voli nazionali ed internazionali dagli aeroporti di Bologna, Milano, Rimini

Collegamenti

Trenitalia, Official Green Carrier dell’IBF, garantirà un potenziamento sulla tratta che porta a Misano Adriatico, attivando anche la fermata straordinaria a Misano su alcuni collegamenti Intercity della linea Adriatica.

Coloro che esibiranno all’ingresso un biglietto Intercity, Intercity Notte o Regionale di Trenitalia con destinazione Misano, Pesaro, Cattolica, Rimini, e con data di viaggio nel periodo compreso tra i 2 giorni antecedenti e il giorno stesso dell’ingresso all’IBF-Italian Bike Festival, potranno usufruire del “salta la fila”.

Un ulteriore servizio gratuito dalle stazioni di Riccione e Misano Adriatico consentirà di percorrere l’ultimo miglio a bordo delle navette a metano di Start Romagna.

© Ufficio Stampa

Shimano Bike Parking

All’ingresso di via del Carro 30 sarà allestito un grande parcheggio custodito e gratuito per bici, aperto venerdì 13 settembre (dalle 9 alle 19), sabato 14 settembre (dalle 10 alle 19) e domenica 15 settembre (dalle 10 alle 18).