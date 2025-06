Giro di Svizzera, monumento per Gino Mäder: commozione prima della tappa

Prima del via della quinta tappa del Giro di Svizzera, a La Punt è stato inaugurato un monumento in memoria di Gino Mäder, il giovane corridore svizzero morto dopo una drammatica caduta sul Passo dell’Albula nel 2023. La scultura – realizzata dallo zio di Mäder, Gügi Eugster – è stata posizionata proprio nella curva fatale. Ogni squadra in gara ha deposto una pietra o una maglietta ai piedi del monumento, gesto che ha reso il momento ancora più solenne.