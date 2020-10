Giro d'Italia: Filippo Ganna inarrestabile, terza vittoria di tappa

GIRO D'ITALIA

Filippo Ganna si conferma re della cronometro individuale e conquista la sua terza tappa al Giro d'Italia 2020 dopo le vittorie di Palermo e Camigliatello Silano. Il campione del Mondo fa registrare il miglior tempo (42'40"47) nella quattordicesima tappa, la Conegliano-Valdobbiadene. L'altra grande prova è di Joao Almeida: la maglia rosa chiude in 44'11" e porta a 56 secondi il vantaggio in classifica generale su Kelderman.

Sono due i protagonisti della cronometro del Prosecco: Filippo Ganna e Joao Almeida. Il campione del Mondo dimostra ancora una volta di essere il più forte bissando il successo nella Monreale-Palermo, che aveva aperto il Giro d'Italia 2020, e scrivendo la storia: nessun italiano, negli ultimi 30 anni, aveva vinto due cronometro nella stessa edizione della corsa rosa. Il 24enne di Verbania fa registrare, nella Conegliano-Valdobbiadene, un tempo strepitoso: 42'40"47, con una media di quasi 48 km/h. Numeri incredibili per Ganna, al terzo successo di tappa dopo la prima e la Mileto-Camigliatello Silano. La cronometro del Prosecco, però, si conferma uno snodo cruciale nella corsa alla vittoria in classifica generale, grazie soprattutto alla grande prestazione di Joao Almeida. Il portoghese della Deceuninck-Quick Step, che si presenta alla partenza con 40" di vantaggio su Wilco Kelderman, assiste prima alla grande prova dell'olandese del Team Sunweb, che fa registrare il tempo di 44'27", poi riesce, grazie ad un ultimo strepitoso parziale, a far registrare un ottimo 44’11”, tempo che gli consente di guadagnare addirittura in classifica generale: ora, il leader è a +56" su Kelderman. Male Vincenzo Nibali, che scivola a 2'30" da Almeida.