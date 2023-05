Giro d’Italia, 20a tappa: clamoroso Roglic, si prende la cronometro e la maglia rosa

GIRO D'ITALIA

Lo sloveno della Jumbo-Visma trionfa nella cronoscalata e vola in vetta alla classifica generale a una tappa dal termine

Roglic, show nella cronoscalata col brivido













© ipp 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Primoz Roglic domina nella 20a tappa del Giro d’Italia 2023, la cronoscalata da Tarvisio a Monte Lussari. Lo sloveno della Jumbo-Visma trionfa con il tempo di 44’ 23’’, nonostante un piccolo problema meccanico. Roglic si prende quindi la maglia rosa (e il Giro) alla penultima tappa, con la sola passerella di domani rimasta. Chiude secondo, sia nella tappa che in classifica generale, Geraint Thomas della Ineos Grenadiers, dopo una grande corsa.

Alla fine ce l’ha fatta: Primoz Roglic, salvo clamorosi colpi di scena nella passerella di Roma di domani, si aggiudica il Giro d’Italia 2023. Lo sloveno della Jumbo-Visma trionfa nella 20a tappa, cronoscalata da Tarvisio a Monte Lussari, con il tempo di 44’23’’. Roglic riesce a sopperire anche a un piccolo problema meccanico, che poteva compromettere il suo successo finale, con un capolavoro nelle fasi finali della tappa. Chiude secondo, sia nella classifica di tappa che in quella generale, Geraint Thomas, della Ineos Grenadiers. Il gallese appare molto appannato sul Lussari, e paga 40’’ da Roglic nella tappa. Sono dunque 14’’ i secondi di distacco finali tra Roglic e Thomas nella classifica generale.

Terzo Joao Almeida. Il portoghese della Uae Emirates è transitato sul traguardo con il tempo di 45’05’’. Almeida è sul terzo gradino del podio anche in classifica generale, dopo un Giro vissuto comunque da protagonista (maglia Bianca), insieme a Roglic e Thomas. Grandissima prova anche per Damiano Caruso, quarto al traguardo e primo italiano in classifica. Il ragazzo della Bahrain Victorius arriva al termine in 45’18’’, dopo una cronoscalata di tutto rispetto. In quinta posizione Thibaut Pinot della Groupama-Fdj. Roglic indosserà dunque la maglia Rosa per la prima volta in questo Giro d’Italia domani, nella tappa finale, la passerella di Roma da 135 km.