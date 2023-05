CICLISMO

Nell'undicesima tappa dell'edizione 106 del Giro d'Italia, da Camaiore a Tortona, trionfa Pascal Ackermann, del team Uae Emirates. Il tedesco beffa al fotofinish Jonathan Milan, della Bahrain Victorius. L'italiano è secondo dopo una grande rimonta in volata. A 70km dal traguardo maxi-caduta per gli uomini di classifica (tra cui Thomas, ancora in rosa, e Roglic), che costringe al ritiro Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

Trionfa Pascal Ackermann nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 106, da Camaiore a Tortona. Il tedesco del team Uae Emirates beffa al fotofinish Jonathan Milan, sempre più leader della classifica per la maglia ciclamino. Nelle prime fasi sono sei i corridori in fuga: Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty), Alexander Konychev e Veljko Stojnic (Team Corratec – Selle Italia). I fuggitivi prendono oltre tre minuti di vantaggio, con il gruppo a gestire senza strafare e senza rompere il ritmo dell’andatura.

È Stojnic a vincere il primo Traguardo Volante, davanti a Rex e Sevilla. Quest’ultimo precede il corridore della Corratec nel primo Gpm, quello di Passo del Bracco, ma è ancora una volta Stojnic a transitare davanti a tutti nel secondo Gran Premio della Montagna, quello di Colla dei Boasi. A poco meno di 70km dal termine il grande colpo di scena di giornata: maxi-caduta che coinvolge tanti uomini di classifica, compresa la maglia Rosa Geraint Thomas, Primoz Roglic e Tao Geoghegan Hart. Quest’ultimo è il più sfortunato di tutti, costretto al ritiro dal Giro per un forte dolore al bacino (intervento dell’ambulanza). In fuga restano, a 30 km dal termine, solamente Stojnic e Rex, con quest’ultimo che resiste in solitaria fino a poco meno di 10 km all’arrivo. Il gruppo riprende il fuggitivo grazie al grande lavoro della Trek-Segafredo, pronta a lanciare la volata di Mads Pedersen. Negli ultimi metri Ackermann è davanti a tutti in volata, Milan rimonta con grande inerzia e velocità, ma al fotofinish trionfa il tedesco. Resta in maglia rosa Geraint Thomas della Ineos Grenadiers, che però perde un compagno di squadra importantissimo (Geoghegan Hart).