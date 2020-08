Giro di Lombardia, paura e sollievo per Evenepoel: finisce in un dirupo, illeso

CICLISMO

Paura al Giro di Lombardia di ciclismo. Remco Evenepoel è finito in un dirupo dopo un terribile volo mentre si trovava nel gruppetto di testa. L'incidente è avvenuto nella discesa che porta dalla Colma di Sormano a Nesso, sul Lago di Como. Il belga, dopo essere arrivato un po' largo in una curva a sinistra, è andato a sbattere contro un muretto a bordo strada all'ingresso di un ponte ed è stato sbalzato dalla sua bici, che invece è rimasta sul percorso. Per sua fortuna Evenepoel ha riportato solo contusioni. Giro di Lombardia da brividi

























































Sul posto è arrivata subito un'ambulanza per soccorrerlo. Il corridore della Deceuninck-Quick Step si trovava immobile, ma cosciente, tra le sterpaglie dopo una caduta di una ventina di metri. E' stato recuperato a fatica, stabilizzato e portato via in barella. Evenepoel ha accusato una forte botta alla gamba destra e gli esami a cui è stato sottoposto all'ospedale di Como hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti: nessuna frattura, solo diverse contusioni e un forte dolore all'osso sacro.

IL SUO TEAM: "TRANQUILLIZZIAMO TUTTI"

"Voglio tranquillizzare tutti, Remco è sempre stato vigile, ora lo stanno portando in ospedale e vediamo. Ma ci tengo a tranquillizzare tutti". Il direttore sportivo alla Quick Step, Davide Bramati, la squadra del belga Evenepoel, aveva subito rassicurato sulle condizioni del corridore. Buone notizie anche dal sito del 118 che dava il corridore soccorso in codice giallo. "Remco - aggiunge Alessandro Tregner, responsabile della comunicazione della Deceuninck Quick Step - ha riportato un forte trauma alla gamba destra, non ha mai perso lucidità ed ha sempre risposto alle domande del dottor Massimo Branca, che lo ha soccorso. Ovviamente è stato imbragato per precauzione e per essere riportato sulla sede stradale".

MACCHINA SUL PERCORSO: INVESTITO SCHACHMANN

Un altro incredibile episodio è poi accaduto nel finale del Giro di Lombardia, quando una macchina è entrata sul percorso e ha investito il ciclista tedesco Maximilian Schachmann. Per fortuna niente di grave per il portacolori della Bora-Hansgrohe, che si è rialzato ed è arrivato dolorante settimo da solo sul traguardo di Como.