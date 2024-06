Giro del Delfinato, Roglic batte Ciccone a Le Collet d'Allevard e prende la maglia gialla

CICLISMO

Lo sloveno della Bora-Hansgrohe ha distanziato di tre secondi l'abruzzese della Lidl-Trek volando al comando della graduatoria

© Getty Images Giusto fino a qualche ora fa Primoz Roglic voleva lasciare il Giro del Delfinato dopo la brutta caduta che ha portato al ritiro Juan Ayuso. Lo sloveno si è però rimesso in sella e ha ritrovato immediatamente la pedalata dei tempi migliori vincendo la sesta tappa con arrivo a Le Collet d'Allevard. Il portacolori della Bora Hansgrohe ha staccato di soli tre secondi uno scatenato Giulio Ciccone (Lidl-Trek) andandosi a prendere la maglia gialla.

Dopo la scivolata che ha messo fuori gioco l'iberico dell'UAE Team Emirates così come l'olandese Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike), ad animare la prima parte della frazione sono Ad animare la corsa in fuga sono Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility), Romain Gregoire (Groupama – FDJ), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Arjen Livyns (Lotto Dstny), Mason Hollyman (Israel – Premier Tech) e Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team) che riescono a prendere un massimo di cinque minuti.

La Soudal-Quick Step non lascia però spazio per via della posizione in classifica di Gregorie e complice una scivolata che coinvolge Hollyman e Guernalec a quaranta chilometri dal traguardo. Sulla salita finale è l'Ineos-Grenadiers che dà ulteriore gas inseguendo Gregorie, rimasto nel frattempo da solo al comando, venendo però ripreso nel momento in cui allungano Laurence De Plus (Ineos Grenadiers) e Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe), in grado di prendere poco spazio prima di subire il contrattacco di Derek Gee (Israel-Premier Tech).

Negli ultimi chilometri il ritmo del duo della Bora composto da Roglic e Vlasov seguiti soltanto da Ciccone, unico a rimanere agganciato ai migliori con il russo che cede proprio negli ultimi metri. A quel punto lo sloveno si impone in volata sull'abruzzese lasciando il russo a undici secondi e a tredici Gee.

Chi si stacca è la maglia gialla Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) che paga quarantadue secondi ed è costretto a cedere la vetta della classifica a Roglic che ora guida con diciannove secondi sul belga e cinquantotto sull'americano Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).