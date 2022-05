Giro d'Italia, quinta tappa: Démare si aggiudica la volata di Messina, López resta in rosa

CICLISMO

Il francese batte Gaviria sfruttando lo strepitoso lavoro della Groupama-FDJ nell'ultimo km. Lo spagnolo conserva la leadership della generale

Arnaud Démare vince la quinta tappa del Giro d'Italia 2022. Il francese taglia per primo il traguardo dei 174 km della Catania-Messina grazie allo splendido lavoro nell'ultimo km della sua Groupama-FDJ, battendo Fernando Gaviria. Rispettivamente terzo e quarto posto per Giacomo Nizzolo (Israel-PremierTech) e Davide Ballerini (Quick-Step). La maglia rosa resta sulle spalle dello spagnolo della Trek-Segafredo Juan Pedro López. Getty Images

Una splendida volata premia Arnaud Démare, che si aggiudica la quinta tappa del Giro d'Italia 2022 e si prende, oltre al sesto successo in una frazione della Corsa Rosa, anche la maglia ciclamino, simbolo della classifica a punti. Il francese della Groupama-FDJ sfrutta al meglio il lavoro del suo team, che lo porta a conquistare una posizione di vantaggio in vista dell'arrivo in volata dell'ultimo km. Così, complici anche le difficoltà di Fernando Gaviria, il trionfo del transalpino è inevitabile.

I 174 km della Catania-Messina, seconda tappa in Italia e in Sicilia, si aprono subito con una piccola fuga a opera di un gruppetto composto da Hänninen, Tonelli, Bais, Tagliani e Maestri. I cinque battistrada, inseguiti dal secondo in classifica generale Lennard Kämna, tagliano il traguardo dell'unico Gpm di giornata, quello di Portella Mandazzi (seconda categoria). Subito dopo, arrivano i primi colpi di scena, con Mark Cavendish e Caleb Ewan che si staccano insieme a Démare, che però a differenza dell'australiano e del britannico ha il merito di non mollare, mentre si ritira Mareczko della Alpecin-Fenix. La fuga viene annullata a 50 km dal traguardo.

Il gruppo arriva così compatto agli ultimi km, così iniziano a formarsi i treni: tra questi, quelli dell'UAE Emirates, a caccia dell'azione decisiva per regalare il vantaggio a Gaviria, e della Groupama-FDJ, che compie uno splendido lavoro in favore di Démare. Proprio il francese si aggiudica la volata battendo il colombiano, con il podio completato dall'italiano Giacomo Nizzolo (Israel Premier-Tech), con Davide Ballerini quarto con la sua Quick-Step Alpha Vinyl Team. Una vittoria che vale la leadership della classifica punti a quota 94: Démare si prende la maglia ciclamino. Quella rosa, invece, resta saldamente sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro López, che con la sua Trek-Segafredo si conferma primo nella generale con 39 secondi di vantaggio sul tedesco Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe).