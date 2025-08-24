Serie A, Cagliari-Fiorentina 1-1: Luperto trova il gol del pari nel recupero

LA PARTITA

I sardi partono molto bene, sfruttando l’intensità di Folorunsho e le imbucate di Esposito. I viola faticano a entrare in partita, con il centrocampo della squadra di Pioli che tocca pochi palloni. Al 22’ i rossoblù vanno a un passo dall’1-0: corner preciso di Esposito, incornata indisturbata di Folorunsho con De Gea che non trattiene. Serve il salvataggio sulla linea di Gosens per evitare la rete dei padroni di casa. Il tedesco accusa un fastidio a pochi minuti dall’intervallo, quando le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche. Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi, ma la squadra di Pisacane continua a rendersi pericolosa davanti in un paio di occasioni con Borrelli. Al 68’, quasi a sorpresa, a stappare la partita sono però i toscani: cross morbido dalla destra di Gudmundsson e girata di testa vincente del neoentrato Mandragora, con il pallone che bacia il palo e si insacca alle spalle di Caprile. I rossoblù nei minuti rimanenti provano in tutti i modi a pareggiarla, ma de Gea alza il muro in un paio di occasioni (soprattutto sul destro diagonale insidioso di Gaetano all’83’). Quando tutto lascia pensare al successo ospite, ecco che arriva il colpo di scena: al 94’ Gaetano pennella il calcio di punizione che Luperto schiaccia in rete, bucando de Gea (tutt'altro che perfetto) e strappando il punto per i suoi. Finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio.