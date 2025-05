Il Giro d'Italia incontra Papa Leone XIV: il Santo Padre saluterà i corridori nell'ultima tappa

Il progetto del passaggio del Giro d’Italia in Vaticano - “prima tappa” che anticipa il Giubileo dello Sport previsto sabato 14 e domenica 15 giugno - è nato il 28 ottobre 2021 in occasione della cerimonia per la consegna ad Athletica Vaticana del certificato del riconoscimento come membro ufficiale dell’Unione Ciclistica Internazionale ed è stato presentato il 29 aprile scorso, in Campidoglio, dal vescovo Paul Tighe, Segretario del Dicastero per la Cultura e l’educazione.