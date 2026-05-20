Pallavolo: i 30 azzurri di De Giorgi per per la Nations League

Il ct della Nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, ha scelto i 30 azzurri che parteciperanno alla Volleyball Nations League 2026. I campioni del Mondo e medaglia d'argento nell'ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell'ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella week 2 il gruppo azzurro partirà alla volta di Lubiana, Slovenia (24-28 giugno) per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 20 luglio. Le fasi finali si disputeranno dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina).



Questi i convocati:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante.

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.

Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca.

Opposti: Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo.

Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace.