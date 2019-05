Giro d'Italia 2019, Viviani si ritira: "Inutile continuare, devo ritrovare serenità"

22/05/2019

Probabilmente una vittoria oggi poteva cambiare le cose. Il mio giro finisce oggi perchè non ci sono". Dopo l'undicesima tappa e un'altra vittoria mancata, Elia Viviani ha annunciato il ritiro dal Giro d'Italia . "Devo staccare la spina e cercare di ritrovare la serenità che mi manca e preparare la seconda parte di stagione che sarà fondamentale - ha proseguito il campione italiano - Inutile continuare così, a ricercare qualcosa che non arriva".

"Non sono sereno. Alla partenza sono felicissimo, poi però qualcosa non funziona - ha proseguito Viviani - Il mio Giro finisce oggi, devo staccare con la testa e recuperare serenità ed energie mentali. Cercherò di ritrovare la potenza che avevo prima di arrivare qua e che ho mostrato nelle prime tappe. Penso che la condizione ci sia: ho fatto tre secondi posti e un primo, poi declassato. Può essere che mi manchi un po' di esplosività, ma non la forma. Mi dispiace, sarebbe stato bello vincere a Novi Ligure ed arrivarci con la maglia ciclamino. Sono deluso più che arrabbiato, ma è normale quando non raggiungi gli obiettivi".