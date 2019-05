Giro d'Italia 2019: Ackermann vince la quinta tappa, Roglic resta in rosa. Dumoulin si ritira

15/05/2019

Ha il volto della fatica ma il sorriso della felicità, Pascal Ackermann. La quinta tappa, da Frascati a Terracina, doveva essere una delle frazioni più facili della competizione. E invece si è trasformata in una giornata quasi da tregenda, per uomini dalla tempra nordica. Così la maglia ciclamino della Bora-Hansgrohe, sotto una pioggia battente, riesce a stare a ruota di Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) nella volata conclusiva, per poi superare il colombiano e batterlo al fotofinish. Terzo il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Non ha partecipato alla volata Elia Viviani, infreddolito e arrivato senza forze al traguardo. Le condizioni atmosferiche, che hanno accompagnato i corridori per tutta la tappa, hanno convinto gli organizzatori del Giro a congelare i tempi per la classifica generale ai -9 km dall'arrivo, lasciando inalterati solo il risultato di tappa e i relativi abbuoni.



Già alla partenza, il meteo non prometteva niente di buono. Con una temperatura che ha toccato anche i 10 gradi e con una pioggia che in lunghi tratti della corsa si è trasformata in diluvio, c'era chi pensava a coprirsi per arrivare nelle migliori condizioni a Terracina, e c'era chi non sa nemmeno quanti chilometri avrebbe percorso, come nel caso di Tom Dumoulin, caduto nella quarta tappa. L'olandese, tra i favoriti per arrivare in rosa a Verona, si è arreso al dolore al ginocchio sinistro e ha detto addio al Giro poco prima del via ufficiale della quinta tappa, dato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Il forfait di Dumoulin si aggiunge a quelli di Alejandro Valverde ed Egan Bernal, arrivati prima dell'inizio della corsa. Non è partito nemmeno Kristijan Koren, gregario di Vincenzo Nibali alla Bahrain-Merida, coinvolto nell'inchiesta Aderlass e dunque sospeso per una potenziale violazione della normativa antidoping.



CLASSIFICA DI TAPPA

1 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), 3:27:05

2 Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), s.t.

3 Arnaud Démare (Groupama-FDJ), s.t.

4 Caleb Ewan (Lotto Soudal), s.t.

5 Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), s.t.

6 Ryan Gibbons (Team Dimension Data), s.t.

7 Paolo Simion (Bardiani-CSF), s.t.

8 Jenthe Biermans (Team Katusha-Alpecin), s.t.

9 Giovanni Lonardi (Nippo Vini Fantini Faizanè), s.t.

10 Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec), s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), 16h 19’20”

2 Simon Yates (Mitchelton-Scott), + 35"

3 Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), + 39"

4 Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team), +44"

5 Diego Ulissi (UAE Team Emirates), +44"

6 Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), +49"

7 Bauke Mollema (Trek-Segafredo), +55"

8 Damiano Caruso (Bahrain-Merida), +56"

9 Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), +1'02"

10 Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), +1'06"