Giro d'Italia, 15a tappa: Verona vince ad Asiago, crisi per Roglic

La salita di Dori è decisiva in tutti i sensi, perché qui prende vita l'attacco decisivo di Carlos Verona: lo spagnolo lascia tutti sul posto e si rende imprendibile. Nel gruppo maglia rosa, che per qualche momento sogna anche di riprendere i fuggitivi e giocarsi la tappa, sono Del Toro e Carapaz a far saltare il banco con Bernal: Gee e Tiberi resistono, Roglic no. La giornata dello sloveno è terribile, un minuto e mezzo perso sulla salita di Dori e sul tratto finale. Non cambia nulla nel finale, che ci regala tre corse in una: Verona vince con 21" su Storck e sugli ex compagni di fuga (Scaroni, Bardet, Prodhomme, Garofoli), col gruppo maglia rosa a mezzo minuto e Fiorelli a regolarlo allo sprint. Più indietro Primoz Roglic, che scivola in decima posizione nella generale: 3'53" da Isaac Del Toro.