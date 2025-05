Giro d'Italia: Pedersen cala il poker nella tredicesima tappa, Del Toro rafforza la maglia rosa

I battistrada non hanno però avuto spazio con il gruppo tirato dagli uomini della Q36.5 Pro Cycling Team e del Team Visma | Lease a Bike che non hanno concesso più di due minuti di vantaggio. Lungo la salita di San Giovanni in Monte Germani ha provato ad andarsene in solitaria, tuttavia le formazioni degli uomini di classifica come l'INEOS Grenadiers hanno accelerato andando così a riprendere i battistrada a poco meno di cinquanta chilometri dal traguardo. L'azione della squadra inglese ha sorpreso Juan Ayuso (UAE Team Emitares), Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike), Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek) costringendo i compagni di squadra a sprecare energie per tornare sui migliori.