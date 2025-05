Giro d'Italia, 14a tappa: Asgreen beffa il gruppo, Del Toro sempre più in rosa

La fuga va in porto e la spunta Kasper Asgreen, ma la frazione odierna sarà ricordata p er l'allungo di Isaac Del Toro: grande guadagno su Ayuso, Roglic e Tiberi dopo una maxi-caduta di gruppo.La 14a tappa della corsa rosa porta la corsa in Slovenia, nei 195km da Treviso a Nova Gorica. La prima fase è tutta in pianura, poi ecco lo strappo di Goniace/San Martino (3.5km al 5%) e il circuito finale che verrà ripetuto due volte, con lo strappo di Saver (900m al 7.7%) come punto-chiave. Partono subito in quattro, che vengono tenuti a fuoco lento dal gruppo col distacco che oscilla a lungo tra un minuto e due minuti. Si tratta di Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Clement Davy (Groupama-FdJ), Mirco Maestri (Team Polti-VisitMalta) e Martin Marcellusi (VF Group–Bardiani CSF-Faizané), che procedono di comune accordo fino al primo strappo: qui si stacca Davy e restano in tre. Dietro di loro, la pioggia scatena il caos: maxi-caduta di gruppo che coinvolge anche Bernal, Ayuso, Tiberi, Mads Pedersen e Ciccone, che ha la peggio ed esce di classifica.