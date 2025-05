Serie A, Lazio-Lecce 0-1: i pugliesi si salvano, biancocelesti fuori dalle coppe

LA PARTITA

La Lazio non giocherà nessuna competizione europea nella prossima stagione, la squadra di Baroni cade per 1-0 in casa contro il Lecce. I biancocelesti cercano di imporre il proprio ritmo alla sfida, ma gli ospiti sono solidi dietro e molto intensi nella pressione. Rovella cerca più volte di scuotere i suoi, ma le occasioni più nitide sono per la squadra di Giampaolo. Al 43’ ecco che i giallorossi stappano la partita: palla recuperata da Coulibaly, scambio con Krstovic e zampata sotto le gambe di Mandas per l’1-0. Nel recupero del primo tempo il match però cambia a favore dei padroni di casa: Pierotti spinge Nuno Tavares in progressione, riceve il secondo giallo e il Lecce resta in inferiorità numerica per i successivi quarantacinque minuti. Nel secondo tempo Baroni inserisce Pedro al posto di Isaksen, e anche grazie all’uomo in più la musica per la Lazio cambia: lo spagnolo è molto ispirato, ma Falcone e la difesa pugliese fanno muro. I padroni di casa non riescono a sfondare, e nel finale il nervosismo sale: espulso Romagnoli per un fallo di reazione, con l’incontro che tramonta senza ulteriori marcature. Vince il Lecce 1-0 e chiude il suo campionato a 34 punti, al diciassettesimo posto e salvo grazie alla sconfitta dell’Empoli contro il Verona. Lazio settima a 65 punti, appaiata alla Fiorentina ma senza coppe europee per via dei risultati negli scontri diretti.