Giro d'Italia, 15a tappa: McNulty vince a Bergamo, Armirail resta in maglia rosa

I big della generale continuano ad assistere alle imprese dei fuggitivi e si muovono solo nel finale, col leader che perde una trentina di secondi. Vince lo statunitense dell'Uae su Healy e Frigo

© Getty Images Anche la 15a tappa del Giro d'Italia viene scandita da una fuga vincente, coi big della generale che si muovono solo negli ultimi istanti della tappa che arriva a Bergamo. Sul traguardo esulta Brandon McNulty (Uae), che precede allo sprint Ben Healy (Ef) e l'italiano Marco Frigo (Israel). Il gruppetto dei migliori arriva a 6'53", con Thomas e Roglic a guadagnare due secondi su Kämna. Il francese Bruno Armirail perde 33" ma resta in maglia rosa, vedendo ridursi il suo margine.

Succede tutto nel finale a Bergamo, nella 15a tappa del Giro d'Italia: vince McNulty dalla fuga, ma si muove qualcosina tra i big della generale, che rosicchiano una trentina di secondi alla maglia rosa Armirail. L'ultima tappa prima del giorno di riposo è un piccolo Lombardia, nei 195km da Seregno a Bergamo che prevedono quattro Gpm. Valico di Valcava (11.6km all'8%), Selvino (11.1km al 5.6%), Miragolo di San Salvatore (5.2km al 7%) e Roncola Alta (10.6km al 6.7%, punte al 17%) preparano alla Boccola e all'arrivo in Città Alta. Attaccano in diciassette: Velasco (Astana), Pasqualon (Bahrain), Marcellusi (Bardiani), Bidard (Cofidis), Dainese (Dsm), Healy (Ef), Albanese e Gavazzi (Eolo), Bonifazio e Huys (Intermarché), Frigo e Berwick (Israel), Rojas e Rubio (Movistar), Ballerini (Quickstep), Mollema (Trek) e McNulty (Uae). Il gruppo lascia fare, col ritmo blando di FdJ e Ineos, mandando il vantaggio oltre i sette minuti. L'accordo tra i fuggitivi si spezza sulla Roncola, dove Bonifazio prova ad anticipare i rivali. Il ligure cede però man mano che si rafforzano le rampe della salita e viene raggiunto da Frigo e McNulty, a loro volta agganciati da Ben Healy che lascia sul posto Rubio.

Questo terzetto resiste per poco, perchè l'irlandese dell'Ef è nettamente più in forma dei compagni d'azione e scollina con una quindicina di secondi sullo statunitense e mezzo minuto su Frigo. I due lo riacciuffano nel tratto verso Bergamo e il terzetto arriva alla Boccola, dove i primi scatti lasciano sul posto Frigo. L'italiano però non molla e rientra, lanciando la volata e venendo sconfitto: a Bergamo esulta McNulty, che precede Healy e il corridore dell'Israel, con Mollema e Rubio a 1'51". I big della generale arrivano a 6'53" dopo essersi mossi solo sulla Boccola, con Roglic e Almeida molto attivi: Thomas reagisce e l'unico a staccarsi è Kämna, che perde un paio di secondi. Chiude a 33" dai migliori, invece, la maglia rosa Bruno Armirail. Il francese vede erodersi il suo vantaggio, ma sarà ancora il leader martedì, dopo il giorno di riposo. Sul Monte Bondone il suo (breve) regno potrebbe interrompersi, visto che guida con 1'08" su Thomas e 1'10" su Roglic.