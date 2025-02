Tragedia sfiorata all'Etoile de Bessèges: un'auto si lancia in contromano sulla corsa e viene fermata dalla Gendarmeria

Lo scompiglio ha colpito comunque i corridori con alcuni di loro che, colpiti dall'evento, sono finiti a terra senza conseguenze. Un episodio che ha colpito particolarmente Luca Guercilena, general manager della Lidl-Trek, che non ha lesinato critiche verso l'organizzazione: "Se oggi all'Etoile de Besseges fosse morto qualche corridore, saremmo qui a piangere! Ma anche se ci fosse stato un solo infortunio, per l'imperizia grave di un'organizzazione professionistica che non può e non deve passare inosservato. I vertici del nostro sport chiedono ai team milioni di assicurazioni, e poi ci troviamo ad affrontare corse nelle quali le strade non sono chiuse! Senza contare che se uno si fa male, a pagare è la squadra, sempre sperando che non muoia nessuno..."