Coronavirus, ciclismo: i medici dei team chiedono la cancellazione delle classiche in Italia

CICLISMO

Attraverso un comunicato stampa, 14 medici di squadre professionistiche di ciclismo hanno chiesto di annullare le classiche italiane 'Strade Bianche' in programma il 7 marzo, la 'Tirreno-Adriatico' fissata dal 11 al 17 marzo e la 'Milano-Sanremo' in data 21 marzo a causa del coronavirus. "Il virus COVID-19 puo' avere un impatto sulla salute dei corridori", si legge nella nota ripresa dai media del Belgio. Il coronavirus ferma il ciclismo

I medici citano 4 punti importanti nella loro discussione. In primo luogo, sostengono che la salute dei corridori, del personale e del pubblico deve essere la priorità affermando che: "altri sport annullano eventi di massa. Non c'è motivo per l'organizzazione di mettere i corridori in situazioni pericolose". In secondo luogo, se le gare continuano, dovrebbe essere garantita la "capacita' diagnostica". Ogni anno i corridori si ammalano durante una gara a tappe come la Tirreno-Adriatico. La domanda è quindi se l'intera squadra debba essere messa in quarantena e per quanto tempo. L'organizzazione deve ancora rilasciare un piano. "In terzo luogo, in caso di caduta, un ciclista dovrà probabilmente essere trasportato in un ospedale fuori dall'Italia. Gli ospedali italiani sono nel bel mezzo di un'epidemia e la pressione del lavoro è molto alta. L'organizzazione non si è ancora espressa sull'argomento". Infine, i medici dei team insistono sui problemi logistici che le squadre stanno affrontando. "I corridori e il personale possono essere messi in quarantena, così come alcune squadre hanno ancora corridori e dirigenti in quarantena negli Emirati. Pertanto, la preparazione primaverile delle squadre sarà condizionata così come verranno condizionati il Giro d'Italia e il Tour de France".