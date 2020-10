Coronavirus, annullata la Parigi-Roubaix. Non accadeva dalla seconda guerra mondiale

CICLISMO

La Parigi-Roubaix non si correrà. La Regina delle Classiche è stata annullata a causa dei crescenti contagi da Coronavirus nel territorio francese. A deciderlo il comitato organizzatore, costretto a una scelta che rappresenta quasi un unicum nella storia della competizione. Una corsa ultra centenaria, che va in scena dal 1896 e che fino a oggi si è dovuta fermare soltanto in occasione delle due guerre mondiali.

Inizialmente la Parigi-Roubaix avrebbe dovuto prendere il via il 12 aprile, proprio nel pieno dell'epidemia che stava investendo tutto il vecchio continente. Da lì la decisione di rinviare tutto al 25 ottobre, nella speranza che si verificassero i presupposti per gareggiare. La nuova ondata di contagi, però, non ha lasciato altra scelta agli organizzatori se non quella di cancellare l'evento.

L'appuntamento, per gli atleti e tutti gli appassionati di ciclismo, è rinviato all'11 aprile 2021, così come annunciato in un comunicato ufficiale dal comitato stesso. In quell'occasione andrà in scena anche la prova femminile, che nell'edizione del 2020, sarebbe dovuta andare in scena per la prima volta nella storia della corsa.