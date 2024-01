Con l'anno nuovo riparte Fantacycling, la prima app di fantaciclismo

CICLISMO

Il fantacampionato ricomincia con il 2024: in palio premi di assoluto livello

© twitter Fantacycling è pronta a scattare anche nel 2024. La prima app di fantaciclismo non si ferma e riparte con tante sorprese per un’altra entusiasmante stagione. La novità più importante sono soprattutto i premi in palio per il fantacampionato: il vincitore si porterà a casa una bellissima bicicletta Drali, modello Oasi, mentre il secondo e il terzo classificato vinceranno uno smartphone di ultimissima generazione e l’ultimo modello della consolle da videogame più famosa di sempre. Premi fantastici per un campionato bellissimo, che vi terrà compagnia per tutta la stagione ciclistica.

Lo scorso anno, Fantacycling ha tagliato il prestigioso traguardo dei centomila utenti attivi sull’app, grazie anche alla user experience immediata e alla traduzione in tre lingue (inglese, francese, spagnolo) dell’applicazione, che permette ai giocatori di tutto il mondo di sentirsi subito a casa.

Giocare è molto semplice, nella modalità campionato, potete costruire il vostro team di 30 corridori con un budget di 500 fantamilioni; una volta composta la vostra squadra potete partecipare a tutti gli eventi World Tour. Nella modalità lega, invece, potete sfidare i vostri amici in un “campionato privato”, con tanto di asta per comporre i vostri team, oppure giocare contro altri giocatori che potete trovare all’interno dell’app grazie alle leghe pubbliche a cui avete la possibilità di unirvi. Nelle leghe private siete voi a scegliere il budget a disposizione, il numero di corridori per ogni squadra, il numero di scambi e di finestre di mercato.

La grande novità di questa stagione sono i Club. Ogni fantamanager, in campionato, ha la possibilità di iscriversi o creare un club a numero chiuso, con un massimo di 10 giocatori. Anche i club avranno una speciale classifica nel campionato FantaCycling e questo aumenterà il numero di sfide a cui un fantamanager potrà partecipare.

Tutto il regolamento è consultabile sul sito https://fanta-cycling.com/it/news e potrete avere la spiegazione nel dettaglio delle novità dell’app Fantacycling per il 2024 sul canale YouTube di Fantacycling: https://www.youtube.com/@Fantacycling.

Si comincia il 16 gennaio con il Tour Down Under, la corsa australiana che apre il calendario del circuito World Tour. Con Fantacycling si può costruire un vero e proprio team, scegliendo i campioni più importanti del ciclismo e schierandoli per competere in ogni corsa.

Potete scegliere i campioni Wout Van Aert, Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, il vincitore degli ultimi due Tour de France, Jonas Vingegaard, oppure il talento italiano Filippo Ganna.

Sfiderete così i giocatori di tutto il mondo mettendovi alla prova in tutte le prove del circuito World Tour, e provando a vincere le corse più importanti come il Tour de France, il Giro d’Italia, la Parigi-Roubaix o la Milano-Sanremo.

Oltre alle gare maschili, è confermato anche il fantacampionato per il ciclismo femminile, già inserito nel 2023, e che quest’anno tornerà con novità sempre più avvincenti.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app, il look è da subito coinvolgente: basta aprire la lista corridori, aggiornata e con tutti i movimenti di mercato al completo, per trovare le caricature dei campioni, con le divise delle nuove squadre e dettagli sempre più sensazionali e curati.

Qualità e quantità, visto che, ogni anno, ci sono molti corridori in più che hanno la loro caricatura personalizzata.

I Fantamanager, si possono mettere alla prova anche in tutte le corse Pro Series, con la sensazionale funzionalità del live (consultabile direttamente sull’app) che permette di seguire le corse in tempo reale e avere a disposizione tutti i punti live (Gran premio della montagna, traguardi volanti e punti fuga). Le corse Pro Series sono tutte opzionali e selezionabili, quindi ogni amministratore di lega può decidere quali corse inserire nel proprio calendario oppure no (potrà inserirle anche tutte).

Per essere aggiornati sulle ultime novità e aiutarvi nelle scelte di mercato è presente la sezione news, consultabile dall’app e collegata al nostro sito internet.

Non vi resta che scaricare l’app e divertirvi con Fantacycling, il modo nuovo di vivere la passione per il ciclismo.