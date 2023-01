LA NOVITA'

Un gioco imperdibile per tutti gli appassionati di due ruote

© twitter Grande notizia per tutti gli appassionati di ciclismo! Con il 2023 riparte Fantacycling, la prima app di fantaciclismo che si rinnova ed è pronta a stupire ancora di più! Si comincia il 15 gennaio con il Tour Down Under, la corsa australiana che lo scorso anno non si disputò. Sarà, dunque, una stagione ancora più intensa e tutta da vivere con Fantacycling; potrete costruire il vostro team, scegliendo i campioni più importanti del ciclismo schierandoli nella vostra squadra.

Potete acquistare i supercampioni Wout Van Aert e Tadej Pogacar, i corridori più quotati del gioco con 70 e 69 fantamilioni, oppure il campione del mondo e vincitore della Vuelta 2022, Remco Evenepoel, l’astro nascente del ciclismo mondiale. Ci sarà anche il vincitore dell’ultimo Tour de France, Jonas Vingegaard e quello del Giro d’Italia Jai Hindley. Nelle classiche del nord come la Parigi-Roubaix o il Giro delle Fiandre, nella vostra squadra non potrà mancare il talento Mathieu Van der Poel, oltre al fortissimo italiano Filippo Ganna.

Sfiderete così i giocatori di tutto il mondo mettendovi alla prova in tutte le prove del circuito World Tour, e provando a vincere le corse più importanti come il Tour de France, il Giro d’Italia, la Parigi-Roubaix o la Milano-Sanremo. Giocare a Fantacycling è molto semplice, nella modalità campionato, potete costruire il vostro team di 30 corridori con un budget di 500 fantamilioni; una volta composta la vostra squadra potrete partecipare a tutti gli eventi World Tour. Nella modalità lega, invece, potete sfidare i vostri amici in un “campionato privato”, con tanto di asta per comporre i vostri team, oppure giocare contro altri giocatori che potrete trovare all’interno dell’app grazie alle leghe pubbliche a cui vi potete unire.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app, inoltre, ci sono moltissime novità per tutti i fantamanager. Il look è da subito coinvolgente: basta aprire la lista corridori, aggiornata e con tutti i movimenti di mercato al completo, per trovare le caricature dei campioni, con le divise delle nuove squadre e dettagli sempre più sensazionali e curati. Qualità e quantità, visto che ci sono molti corridori in più che avranno la loro caricatura personalizzata.

Il gioco è ancor più avvincente e per tutti i fantamanager che giocano nelle leghe, l’app vi propone di poter partecipare a tutte le corse Pro Series, con una grande novità: tutte queste gare hanno anche il live (consultabile in tempo reale sull’app) e questo permette di seguire le corse in tempo reale e avere a disposizione tutti i punti live (Gran premio della montagna, traguardi volanti e punti fuga). Le corse Pro Series sono tutte opzionali e selezionabili, quindi ogni amministratore di lega può decidere quali corse inserire nel proprio calendario oppure no (potrà inserirle anche tutte).

Per il resto vi accoglie con la sua solita praticità, la semplicità delle funzioni, i profili dei corridori aggiornati e dettagliati, che permettono a chiunque di comporre in modo semplice la propria “fantasquadra”. Rimane la sezione news, con tutte le ultime notizie, per non perdere proprio niente di ciò che sta accadendo nel mondo del ciclismo. Non vi resta che scaricare l’app, mettervi comodi e divertirvi con Fantacycling.