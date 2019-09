Ciclismo, Vuelta: trionfo di Gilbert a Bilbao, Roglic sempre in maglia rossa

12.a TAPPA

Philippe Gilbert vince in trionfo la 12esima tappa della Vuelta a España 2019, la Circuito de Navarra-Bilbao di 171,4 km. Il 37enne belga della Deceuninck-Quick-Step indovina la fuga giusta a 62 km dal traguardo per poi staccare gli altri battistrada sul temibilissimo Alto de Arraiz (salita con pendenze che toccano il 20%) e trionfare a Bilbao. I big della classifica generale arrivano a 3': Primoz Roglic amministra così la maglia rossa.

Il ruggito del vecchio leone nella città che va pazza per i Leoni Baschi dell'Athletic Bilbao. Nella 12esima tappa la Vuelta arriva nei Paesi Baschi e ad alzare le braccia al cielo è Philippe Gilbert. Il 37enne corridore della Deceuninck-Quick-Step si inserisce nella fuga buona, dopo che il gruppo, grazie a un ritmo altissimo, aveva annullato diversi tentativi di allungo sin dai primi chilometri e anche sull'Alto de Azazeta, prima salita della giornata. Il belga si muove insieme ad altri 18 compagni di avventura ai -62 km, il plotone lascia correre e i fuggitivi arrivano a cinque minuti di vantaggio dopo l'Alto de Urruztimendi e poco prima dell'Alto El Vivero. Tra i fuggitivi ci sono anche gli italiani Manuele Boaro (Astana), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Valerio Conti e Marco Marcato (UAE Team Emirates), ma devono arrendersi alla stoccata di Gilbert, arrivata ai -10 km sul durissimo Alto de Arraiz (2,2 km con punte del 20% di pendenza). Nessuno resiste al belga, che vince in solitaria e negli ultimi metri gestisce il vantaggio su Alex Aranburu e Fernando Barcelo, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Dovevano, potevano esserci più scintille in ottica maglia rossa, ma i big si sono studiati sulla salita finale, dunque rimane tutto invariato: Primoz Roglic è sempre maglia rossa con 1'52" su Alejandro Valverde.

ORDINE D'ARRIVO

1. Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick-Step), 3h 48' 18"

2. Alexander Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA), +3"

3. Fernando Barcelo (Euskadi Basque Country - Murias), s.t.

4. José Rojas (Movistar Team), +22"

5. Nikias Arndt (Team Sunweb), +26"

6. Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal), +29"

7. Cyril Barthe (Euskadi Basque Country - Murias), s.t.

8. Manuele Boaro (Astana Pro Team), s.t.

9. Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step), s.t.

10. Valerio Conti (UAE Team Emirates), s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1. Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) 44h 52' 08''

2. Alejandro Valverde (Movistar Team), +1' 52''

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team), +2' 11''

4. Nairo Quintana (Movistar Team), +3' 00''

5. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +3' 05''

6. Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) +4' 59''

7. Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) +5' 42''

8. Nicolas Edet (Cofidis, Solutions Credits) +5' 49''

9. Dylan Teuns (Bahrain - Merida) +6' 07''

10. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +6' 25''